Приарктические страны хотят запретить вылов рыбы в открытой части Арктики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Приарктические страны намерены в октябре подписать соглашение о запрете рыболовства в открытой части Арктики, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Согласно прогнозам, арктическая зона становится все более и более наполненной рыбными запасами, они туда смещаются и распространяются", — сказал Шестаков журналистам в ходе Второго международного рыбопромышленного форума.

"Мы приняли решение, в октябре будет подписано соглашение всеми арктическими странами о запрете рыболовства в открытой части арктической зоны, чтобы понять, как будут распространяться запасы, как их в дальнейшем необходимо регулировать, и в том числе для того, чтобы избежать незаконного, нерегулируемого промысла в этой зоне. Любая рыбопромысловая деятельность будет там закрыта", — добавил он.

Вместе с тем он отметил, что, если говорить об исключительной экономической зоне России, арктический регион в будущем будет носить большее рыбохозяйственное значение, чем ранее.

"Мы провели исследования в Чукотском море, там есть уже новые запасы, которые, вполне возможно, в ближайшее время мы будем вводить в эксплуатацию, которые будут разыгрываться на аукционах. Это и виды рыб, это и крабы. Мы также ожидаем, что, возможно, и в Карском море скоро появятся промысловые скопления и запасы в том числе, крабов", — указал руководитель Росрыболовства.