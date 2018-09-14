Россия планирует построить в Индии новую АЭС

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж во время встречи. 14 сентября 2018

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов и министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж во время встречи. 14 сентября 2018

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов, заявил в пятницу, что Россия и Индия обсудили возможность выделения в Индии площадки под строительство очередной АЭС.

"Мы продолжим сотрудничество в сфере сооружения и поддержки эксплуатации атомных электростанций российского дизайна, обсудили возможность выделения новой площадки под строительство очередной такой станции", — сказал Борисов журналистам по итогам двухсторонней межправкомиссии.

Крупнейшим объектом российско-индийского экономического сотрудничества является АЭС "Куданкулам". С участием России были построены и пущены первые два энергоблока станции. В конце июня нынешнего года состоялась церемония первой заливки бетона в плиту основания здания реакторного отделения третьего энергоблока АЭС "Куданкулам", знаменующая собой начало строительных работ на площадке сооружения второй очереди (энергоблоки 3 и 4) этой атомной электростанции.

В декабре 2014 года Москва и Дели подписали документ о стратегическом видении серийного сооружения энергоблоков по российской технологии в Индии. В документе определены планы по строительству в Индии с участием РФ до новых атомных энергоблоков. Стратегическая задача — сооружение в Индии в течение 20 лет не менее 12 блоков АЭС российского дизайна.