В Аргентине заявили, что никогда не поддерживали санкции против России

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Аргентина никогда не поддерживала санкции против России, заявил РИА Новости посол страны в РФ Рикардо Лагорио.

"Аргентина никогда не поддерживала санкции, мы не считаем их позитивным инструментом внешней политики", – сказал посол.

"Аргентина всегда руководствуется правом, и все ситуации, в которых международные нормы нарушаются, должны рассматриваться в соответствующих структурах", — пояснил дипломат.

Лагорио также отметил, что отношения между двумя странами "развиваются в юридическом, социологическом и политическом ключе и в рамках традиционной дружбы".

"Все прочие вопросы, которые могут возникнуть между сторонами, должны прежде пройти проверку достоверными правовыми критериями", — подчеркнул он.