В ДНР заявили, что силовики стягивают в район Мариуполя артиллерию

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (136)

ДОНЕЦК, 14 сен — РИА Новости. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил в пятницу, что украинские силовики стягивают в район Мариуполя артиллерию.

"Под прикрытием проведения с 17 до 22 сентября на полигоне вблизи населенного пункта Урзуф соревнования на лучшую артиллерийскую батарею к Мариуполю стягиваются артиллерийские установки 2С7 "Пион" калибром 203 мм… Напомню, что дальность стрельбы этих артустановок достигает 47 километров. Нахождение этого вооружения на окраинах Мариуполя позволит нанести удары по Новоазовску", — заявил Басурин журналистам.

Он добавил, что в распоряжение подразделений ДНР попал беспилотный летательный аппарат украинских силовиков Лелека-100.

"В настоящее время проводится детальный анализ полученных фото- и видеоматериалов, которые сделаны камерой "Лелеки" в процессе полета над украинской территорией с точными координатами всех важных объектов", — сказал Басурин.