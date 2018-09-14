Силовики более 140 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 сен — РИА Новости. Украинские силовики более 140 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, ранения получил один человек, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Всего за неделю зафиксировано 143 факта нарушения режима прекращения огня украинскими боевиками. По районам 23 населенных пунктов республики противник выпустил 75 мин калибром 120 и 82 миллиметра. За указанный период в результате обстрелов ВСУ (вооруженных сил Украины) ранение получил мирный житель", — сказал он.

Басурин добавил, что повреждения получили семь домов в четырёх населенных пунктах. Кроме того, украинские силовики предприняли попытку уничтожения сельскохозяйственной техники при помощи противотанкового ракетного комплекса. "К счастью, обошлось без потерь, ракета прошла мимо, по всей видимости, украинские силовики так и не смогли освоить Javelin", — сказал Басурин.

Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. При этом многие российские и европейские политики неоднократно предостерегали от поставки вооружений Киеву, так как это может привести к эскалации конфликта в Донбассе.