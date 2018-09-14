Суд в Херсоне отложил рассмотрение апелляции на продление ареста Вышинскому

КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Апелляционный суд Херсонской области в пятницу отложил рассмотрение жалобы на решение Херсонского городского суда о продлении срока содержания под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Вышинский был задержан 15 мая в Киеве по подозрению в государственной измене и поддержке провозглашенных республик Донбасса. Позднее его отправили в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения — арест на 60 суток без возможности внесения залога. 19 июля Херсонский городской суд арестовал его имущество, а позднее его арест был продлен до 4 ноября.

"Материалы уголовного производства (дела – ред.) еще не поступили. Поэтому дата (следующего заседания — ред.) будет определена позже, когда поступят материалы", — сообщили агентству УНН в пресс-службе суда.

При этом адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что в пятницу рассматривался самоотвод судьи коллегии судей Апелляционного суда Херсонской области.

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"Данный судья уже заявлял самоотвод при рассмотрении предыдущей апелляционной жалобы на продления сроков содержания под стражей. Сторону защиты надлежащем образом не уведомили о сегодняшнем заседании", — написал Доманский на своей странице в Facebook

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".