Суд в Херсоне отложил рассмотрение апелляции на продление ареста Вышинскому

КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Апелляционный суд Херсонской области в пятницу отложил рассмотрение жалобы на решение Херсонского городского суда о продлении срока содержания под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Вышинский был задержан 15 мая в Киеве по подозрению в государственной измене и поддержке провозглашенных республик Донбасса. Позднее его отправили в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения — арест на 60 суток без возможности внесения залога. 19 июля Херсонский городской суд арестовал его имущество, а позднее его арест был продлен до 4 ноября.
"Материалы уголовного производства (дела – ред.) еще не поступили. Поэтому дата (следующего заседания — ред.) будет определена позже, когда поступят материалы", — сообщили агентству УНН в пресс-службе суда.
При этом адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что в пятницу рассматривался самоотвод судьи коллегии судей Апелляционного суда Херсонской области.
Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".