МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Реакция Лондона на интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых правоохранительные органы Британии обвиняют по "делу Скрипалей", абсурдна, в Кремле считают неприемлемыми ассоциации руководства РФ с этим делом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Позиция России не претерпела каких-либо изменений, она абсолютно однозначна, прозрачна и последовательна. Мы считаем неприемлемыми какие-либо ассоциации руководства РФ или российского государства с тем, что произошло в Солсбери", — сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать реакцию Лондона на интервью Петрова и Боширова. "Упрекать Россию во лжи после выступления двух российских граждан – это так же абсурдно. Это простые граждане, они тоже не имеют отношения к российскому государству", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Британия примет все меры для того, чтобы подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль предстали перед судом, если они когда-нибудь покинут территорию РФ, заявил РИА Новости в четверг представитель офиса британского премьера Терезы Мэй. Он заявил, что "ложь и вопиющие фабрикации в этом интервью… являются оскорблением по отношению к умственным способностям общественности".

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила Петрову и Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Юлии и Сергея Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. Впоследствии Петров и Боширов дали 25-минутное интервью RT и Sputnik, в котором заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.

