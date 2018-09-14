В Финляндии потушили пожар на свечном заводе

ХЕЛЬСИНКИ, 14 сен — РИА Новости. Пожар на свечном заводе в финском городе Сало, где горело 200 тонн парафина, потушен, жителям разрешено вернуться в свои дома, жертв и пострадавших нет, сообщает Спасательная служба Финляндии.

Рано утром в пятницу в экстренные службы города поступил сигнал о пожаре в заводском помещении компании по изготовлению свечей Kynttilä-Tuote oy, где находилось 200 тонн парафина. Из-за едкого дыма власти приняли решение об эвакуации жителей близлежащих домов.

"Пожар потушен. Сейчас на месте ведутся работы по ликвидации последствий пожара и разбору завалов. Жителям разрешили вернуться в свои дома", — сообщает спасательная служба.

Основной проблемой при ликвидации пожара стал горящий парафин, который нельзя потушить водой, а только прекращением доступа кислорода к огню. Сообщается, что полностью сгорело заводское помещение, но склад, где хранится готовая продукция, остался цел.

Причины возгорания пока не известны.

200 тонн парафина загорелись на заводе в финском городе Сало. Спасатели эвакуировали местных жителей. Остальных попросили не выходить на улицу, в городе стоит едкий запах. pic.twitter.com/uYrdqgVXLg — Телеканал 360° (@360tv) 14 сентября 2018 г.

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