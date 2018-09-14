Верховный суд Греции постановил выдать Винника в Россию

АФИНЫ, 14 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Верховный суд Греции Ареопаг на публичном оглашении приговора постановил выдать россиянина Александра Винника в Россию.

"Сейчас слово за министром юстиции. В соответствии с практикой, решение о выдаче в страну происхождения является приоритетным", — заявил РИА Новости греческий адвокат Винника Илиас Спирлиадис.

По его словам, 19 сентября ожидается заседание Ареопага по рассмотрению запроса о выдаче во Францию. Допрос Винника с участием французских следователей пройдет 17 сентября.

Сейчас есть четыре судебных решения о выдаче Винника — два в Россию, по одному в США и во Францию. Окончательный вердикт вынесет министр юстиции Греции.

Россиянина Александра Винника арестовали в Греции в июле 2017 года по запросу США, которые обвиняют его в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют.

Выдачи Винника добивалась также Россия, а в июне запрос направила Франция. 4 сентября Верховный суд Греции постановил выдать его Москве.