Минобороны Литвы предлагает сократить призывной возраст

ВИЛЬНЮС, 14 сен — РИА Новости. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис и главнокомандующий литовской армией генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас на пресс-конференции в Вильнюсе предложили сократить призывной возраст с 26 до 23 лет.

В настоящее время на постоянную обязательную службу в армию призываются юноши в возрасте от 19 до 26 лет, добровольцами могут стать и юноши и девушки в возрасте от 18 до 38 лет. Минобороны предлагает начать призывать в армию не с 19, а с 18 лет при условии, что призывник закончил среднюю школу.

"Наше предложение заключается в том, чтобы призывной возраст начинался с 18 лет с определенным условием: чтобы призывники закончили среднюю школу, а ограничительный возраст для призыва был 23 года", — сказал на конференции Кароблис.

По его словам, изменения направлены на то, чтобы "как можно меньше была нарушена гражданская жизнь человека, например для тех, кто создал семью, работает, создал бизнес". Кроме того, представители министерства обороны предлагают совершенствовать оценочную систему службы в армии для усиления мотивации призывников. Предлагается также изменить структуру резервной службы.

Если парламент примет данные поправки, они вступят в силу с 1 января 2019 года. Обязательная служба в армии в Литве была возвращена в 2015 году.