ПАРИЖ, 14 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Посольство РФ в Нидерландах не комментирует информацию СМИ о возможном задержании и высылке россиян, якобы пытавшихся проникнуть в швейцарскую химическую лабораторию, сообщили РИА Новости в дипломатическом представительстве.

"Ни посольство, ни консульский отдел не дает комментариев по этому вопросу", — сказал собеседник агентства.

Ранее швейцарская газета Tages Anzeiger и нидерландская NRC Handelsblad сообщили со ссылкой на собственное расследование о двух россиянах, якобы намеревавшихся шпионить в Лаборатии Шпиц. Ее эксперты ранее исследовали химические атаки в Сирии и попытку отравления в Солсбери. Сообщалось, что предполагаемые агенты были задержаны в нидерландской Гааге весной этого года, а позже высланы в Россию. Более точное время и обстоятельства задержания неизвестны. Швейцарская разведка подтвердила свое участие в этой операции "наряду с голландскими и британскими коллегами", сообщают издания.