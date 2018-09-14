КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко призвал будущих кандидатов на пост главы государства состязаться реальными программами, а не пустыми обещаниями.
Порошенко напомнил, что ранее извинился за обещание завершить конфликт в Донбассе за считанные дни, и призвал политиков не давать нереальных обещаний.
"Я призываю состязаться реальными программами, а не фантастическими обещаниями, что с неба будет падать манна, что горы будут золотыми, реки — молочными, а берега — кисельными. Я призываю вас не разрушать страну, не разрушать ее популизмом, трезво оценивать беспрецедентную сложность вызовов, которые стоят перед Украиной", — заявил Порошенко, выступая в пятницу на ежегодной конференции YES (форум международной организации "Ялтинская европейская стратегия").
Руководство Украины постоянно декларирует, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является неизменным, и рассчитывает, что в будущем страна все же станет членом ЕС. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявил, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.