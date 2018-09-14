СВР не комментирует сообщение о высылке двоих россиян из Нидерландов

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) не комментирует сообщение о высылке из Нидерландов двух россиян, подозреваемых в шпионаже, сообщил РИА Новости в пятницу официальный представитель СВР Сергей Иванов.

"Служба внешней разведки не комментирует данное сообщение", — сказал Иванов.

Швейцарская газета Tages Anzeiger опубликовала сообщение о том, что якобы ранее в этом году в Нидерландах были арестованы и высланы двое россиян по подозрению в шпионаже. Согласно публикации, это люди пытались получить данные из швейцарской лаборатории близ Берна, где работали эксперты в области ядерного, биологического и химического оружия.

В газете указывается, что специалисты лаборатории изучали образцы газа примененного в Сирии и нервно-паралитического вещества, которым, как подозревают британские спецслужбы, были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль в Солсбери.