Столетний британец раскрыл свой секрет долголетия

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Бывший пекарь из британского графства Сомерсет Лесли Хейман, 2 сентября отметивший столетие, рассказал о своем секрете долгих лет жизни — никогда не отказываться от десерта. Об этом пишет газета Metro.

У Хеймана трое детей, пять внуков и десять правнуков.

"Он очень энергичный и до сих пор занимается садоводством. Он прекрасный человек", — рассказывает его невестка.

Всю жизнь, как пишет издание, Лесли Хейману удается оставаться в хорошей форме благодаря "отменному аппетиту". После ужина он никогда не отказывает себе в десерте, отдавая предпочтение пудингу, яблочному пирогу, бисквитному торту и шоколадному брауни.

Хейман был сладкоежкой с самого детства. В 12 лет он начал работать в семейной пекарне, основанной его дедушкой еще в 1890 году. В 1939 году он ушел на фронт. Во время войны Хейману дважды угрожала смертельная опасность. В 1942 году он находился на склоне вулкана Этна во время извержения. В том же году он смог чудом спастись из разбомбленного танка.

После войны он сразу вернулся к любимому пекарскому делу.