Столетний британец раскрыл свой секрет долголетия

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Бывший пекарь из британского графства Сомерсет Лесли Хейман, 2 сентября отметивший столетие, рассказал о своем секрете долгих лет жизни — никогда не отказываться от десерта. Об этом пишет газета Metro.
У Хеймана трое детей, пять внуков и десять правнуков.
"Он очень энергичный и до сих пор занимается садоводством. Он прекрасный человек", — рассказывает его невестка.
Хейман был сладкоежкой с самого детства. В 12 лет он начал работать в семейной пекарне, основанной его дедушкой еще в 1890 году. В 1939 году он ушел на фронт. Во время войны Хейману дважды угрожала смертельная опасность. В 1942 году он находился на склоне вулкана Этна во время извержения. В том же году он смог чудом спастись из разбомбленного танка.
После войны он сразу вернулся к любимому пекарскому делу.
100-year-old man says key to long life is never skipping dessert https://t.co/DzCV0ogoTB— Metro (@MetroUK) 13 сентября 2018 г.