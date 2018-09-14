Порошенко нашел еще один повод "помахать ручкой" России

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Петр Порошенко заявил, что закрепление в Конституции страны курса на вступление в НАТО — еще один повод "помахать ручкой Москве".

"До свидания, наш ласковый миша, возвращайся в свой сказочный лес. Это месседж и нашим западным партнерам, которые неоднократно нам говорили, что двери открыты", — сказал украинский лидер на ежегодной конференции YES (форум международной организации "Ялтинская европейская стратегия").

Ранее Порошенко внес в Раду законопроект об изменениях в конституцию, призванных закрепить курс Киева на вступление в Евросоюз и НАТО.

Глава МИД Украины Павел Климкин уточнял, что непосредственно перед вступлением в альянс можно будет поднять вопрос о размещении в стране военных баз будущих союзников.

Другие прощания

Пятничное заявление — не первое "последнее прощай" в адрес России со стороны украинского лидера.

В январе Порошенко "окончательно попрощался" с Россией в связи с введением безвизового режима между Украиной и странами ЕС. Аналогичное заявление он делал и в мае прошлого года — после того, как Совет министров Евросоюза одобрил это решение.

Глава государства тогда отметил, что Украина окончательно "оформила свой развод" с Москвой. Спустя неделю он заявил, что страна возвращается в "европейскую семью" и говорит "последнее "прощай" советской и российской империям". Накануне получения безвиза в июне президент Украины практически дословно повторил ту же самую фразу.