Батальон Прилепина переходит в подчинение МВД ДНР

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Батальон Захара Прилепина, подчинявшийся непосредственно главе самопровозглашенной Донецкой народной республики, переходит в подчинение МВД ДНР. Об этом сообщил депутат Народного совета республики Владислав Бердичевский.

Так он прокомментировал появившиеся в соцсетях сообщения о том, что сейчас идет разоружение батальона, а его командира Сергея Фомченкова задержали.

"Некоторые недоразумения будут улажены", — написал Бердичевский в своем Telegram-канале.

Российский писатель Захар Прилепин некоторое время заместителем командира батальона, поэтому это подразделение ополчения так и называлось – батальон Прилепина.

Убийство Захарченко

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Ему было 42 года. Кроме того, погиб охранник Захарченко и, по данным МЧС ДНР, пострадали 11 человек. Власти республики признали произошедшее терактом.

По подозрению в убийстве главы ДНР задержали несколько человек, они подтвердили, что это была диверсия со стороны Киева. При этом в СБУ отвергли обвинения в причастности к преступлению.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. В МИД заявили, что практически нет сомнений, что за случившимся стоит Киев.

Прилепин также полагает, что в этом преступлении не обошлось без Украины.

"А интересы могут быть самые разные — политические, финансовые, военные, а может быть, средоточие и тех, и других, и третьих интересов. Но количество людей, которые на Украине точили зуб на Захарченко, колоссально — от отдельных фанатиков и его "кровников", которые потерпели поражение от него на полях битвы, до политиков, уверенных, что так можно дестабилизировать ситуацию в Донбассе, и до олигархата, который хотел бы там властвовать, как это было раньше", — заявил писатель.

Он также отметил, что местные "криминальные разборки" не могли стать поводом для убийства Захарченко, поскольку все внутренние экономические противоречия в Донбассе устранили в 2014 году. А слухи о причастности Захарченко к криминальным кругам, он отверг, назвав их "традиционным киевским враньем", не имеющим никакого отношения к реальности.

При этом Прилепин выразил уверенность, что Украина не сможет дестабилизировать ситуацию в республике, а убийство Захарченко никак не повлияет на обмен пленными.

Батальон Прилепина

Прилепин находится в Донбассе с декабря 2015 года: сначала он работал советником главы ДНР, а в феврале прошлого года стало известно, что он стал заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР по работе с личным составом. Но, как говорил сам писатель, эту должность он еще раньше, в октябре 2016 года, хотя и не рассказывал о ней по "принципиальным соображениям".

Тогда же глава ДНР Александр Захарченко присвоил писателю внеочередное звание майора и лично вручил ему погоны.

Ранее Прилепин служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах. Первые произведения опубликовал в 2003 году.

В июле этого года стало известно, что Прилепин покинул должность замкомбата в ДНР, чтобы возглавить предвыборный штаб Вадима Кумина, который баллотировался на пост мэры Москвы от КПРФ.

Он также поделился своими творческими планами. Так, Прилепин рассказал, что планирует написать биографию Сергея Есенина для серии ЖЗЛ издательства "Молодая гвардия". "В голове у меня она уже написана. Также собираюсь выпустить новый, лирический, любовный альбом группы "Элефанк", в голове все песни написаны, осталось дозаписать, свести и сделать презентацию осенью", — сказал он.

По словам Прилепина, он также хочет провести в Донецке ряд культурных мероприятий. "Мероприятия придуманы, жду минимальной финансовой поддержки — и будет всем праздник. Еще хочу запустить ряд проектов в составе Русского художественного союза, который мы возглавляем с Эдуардом Бояковым. Это план минимум", — добавил писатель.

Прилепин в черном списке Украины

В феврале 2017 года Служба безопасности Украины завела против Прилепина уголовное дело по статьям "Участие в деятельности террористической организации" и "Финансирование терроризма".

Писатель отнесся к этой новости с юмором. "Я пишу письмо Порошенко: "Прости меня, Петя". Я лично приду и все объясню", — сказал он.

Также с юмором Прилепин отреагировал на внесение его в список деятелей культуры, создающих "угрозу национальной безопасности Украины".

Украинское Министерство культуры составляет черный список российских актеров, писателей, музыкантов, режиссеров с августа 2015 года. Всего в нем значатся 138 человек, в том числе Михаил Боярский, Олег Газманов, Лариса Долина, Иосиф Кобзон, Василий Лановой, Алиса Фрейндлих, Николай Цискаридзе, а также Стивен Сигал и Жерар Депардье. Список постоянно пополняется новыми фамилиями — так, в августе в него включили, помимо Прилепина, российских писателей Александра Тамоникова и Александра Широкорада, а также русскоязычного писателя, историка и политика с Украины Льва Вершинина.

"Я рыдаю. А почему список черный? Он черными чернилами написан?" — сказал Прилепин РИА Новости, комментируя это сообщение.

Он напомнил, что сайт "Миротворец" внес его в свой список еще в 2014 году, а сайт "Злочинец" записал его в топ-20 главных мировых врагов Украины.

"И вот Минкульт, наконец, на пятый год, созрел. Я представляю угрозу, вот. При этом замайданные помойные сайты называют меня скандальным и даже маргинальным писателем. Нет, ребят, либо угроза национальной безопасности, либо маргинальный. Несостыковочка. Я за маргинальный. Я писатель для украинских маргиналов. А украинскую власть, бритоголовые их колонны и прочих навязчивых скакунов я не люблю", — написал Прилепин в Facebook.