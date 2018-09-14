Южная Корея назвала оборонный потенциал страны залогом мира на полуострове

ТОКИО, 14 сен – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что поддержание прочного мира на Корейского полуострове требует наличия у страны мощного оборонного потенциала, несмотря на значительные продвижения в сторону денуклеаризации КНДР.

С подобным заявлением южнокорейский лидер выступил на церемонии спуска новой подводной лодки класса "Чанбого-III" водоизмещением 3000 тонн на верфи на острове Кочжедо.

"На следующей неделе я отправляюсь в Пхеньян для участия в третьем межкорейском саммите. Мы проделали значительный путь в направлении денуклеаризации Корейского полуострова и установлении прочного мира… Однако мир не дается автоматически. Мы должны строить и защищать мир своими руками. И наш путь к миру не завершится, если он будет поддержан сильными вооруженными силами и мощным оборонным потенциалом", — цитирует агентство Ренхап слова Мун Чжэ Ина.

На прошлой неделе делегация во главе со спецпосланником президента Южной Кореи Чон Ый Ёном посетила Пхеньян. Стороны договорились провести следующий межкорейский саммит 18-20 сентября в столице КНДР. Спецпосланник также передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну послание от южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и от президента США Дональда Трампа. В свою очередь лидер КНДР попросил передать от него ответное послание Трампу.

Первая встреча корейских лидеров состоялась 27 апреля в демилитаризованной зоне в пограничном пункте Пханмунджом. Менее чем через месяц прошли вторые переговоры между главами Южной Кореи и КНДР. Ожидается, что сентябрьский саммит будет посвящен вопросам реализации договоренностей декларации, подписанной в Пханмунджоме.