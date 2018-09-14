Суд в Киеве продолжил рассмотрение дела Януковича о госизмене

КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в пятницу продолжил рассмотрение дела против экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене.

"Судебное заседание объявляется продолженным", — заявил в ходе заседания председательствующий судья Владислав Девятко.

Защита Януковича продолжила свое выступление в рамках судебных прений. Первым выступает адвокат Александр Байдык.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.