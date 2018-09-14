СМИ: в Афганистане шесть полицейских погибли при столкновениях с талибами*

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Шесть афганских полицейских погибли, еще семнадцать пострадали в результате столкновений с боевиками радикального движения "Талибан"* на севере Афганистана, сообщает в Twitter телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу в провинции Саманган.

Источники телеканала добавили, что в ходе боев были ликвидированы четыре боевика.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Террористическая организация, запрещенная в России