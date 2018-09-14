Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (133)

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ДОНЕЦК, 14 сен — РИА Новости. Украинские силовики 17 раз нарушили режим тишины в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

В четверг командование ДНР сообщило о 25 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило 17 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР 10 мин, они также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия.

"Жертв среди мирных граждан, разрушений жилого фонда, инфраструктуры на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 71 единица", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.