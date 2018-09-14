В центре Бангкока упал строительный кран

Спасатели рядом с местом, где обрушился кран, Бангкок. 14 сентября 2018

Спасатели рядом с местом, где обрушился кран, Бангкок. 14 сентября 2018

БАНГКОК, 14 сен – РИА Новости. Строительный кран обрушился на улицу в центре Бангкока, пострадали несколько человек и частично разрушено двухэтажное здание магазина, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Bangkok Post.

Кран работал на строительстве высотного жилого здания на улице Саладенг 2 в центральном районе Силом. При падении он придавил три автомобиля и два мотоцикла, порваны провода линии электропередач.

При обрушении крана пострадали несколько человек, сообщает газета, не уточняя количества пострадавших.

Инцидент произошел около 09.20 (05.20 мск). Ранения получил крановщик, находившийся в кабине крана в момент его обрушения, легкие травмы получили водители автомобилей и одного мотоцикла, а также прохожий, говорится в сообщении. Крановщика спасатели вынуждены были извлекать из кабины, двери которой были заблокированы, сообщает издание.

На время работы спасателей во всем квартале Саладенг было отключено электричество во избежание поражений током из порванных электропроводов, сообщает Bangkok Post.

Крановщику и другим пострадавшим была оказана медицинская помощь в больницах, находящихся на близлежащей улице Силом, говорится в сообщении.

Район Силом относится к деловому и туристическому центру Бангкока, в нем расположены штаб-квартиры крупных банков, офисные здания, высотные жилые комплексы и многие иностранные посольства, в том числе посольство России.