В центре Бангкока упал строительный кран

БАНГКОК, 14 сен – РИА Новости. Строительный кран обрушился на улицу в центре Бангкока, пострадали несколько человек и частично разрушено двухэтажное здание магазина, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Bangkok Post.
При обрушении крана пострадали несколько человек, сообщает газета, не уточняя количества пострадавших.
Инцидент произошел около 09.20 (05.20 мск). Ранения получил крановщик, находившийся в кабине крана в момент его обрушения, легкие травмы получили водители автомобилей и одного мотоцикла, а также прохожий, говорится в сообщении. Крановщика спасатели вынуждены были извлекать из кабины, двери которой были заблокированы, сообщает издание.
Крановщику и другим пострадавшим была оказана медицинская помощь в больницах, находящихся на близлежащей улице Силом, говорится в сообщении.
Район Силом относится к деловому и туристическому центру Бангкока, в нем расположены штаб-квартиры крупных банков, офисные здания, высотные жилые комплексы и многие иностранные посольства, в том числе посольство России.
Another crane collapse in Bangkok. This one on Sala Daeng pic.twitter.com/8fclqJoUmE— BJ Radomski (@BJRadomski) 14 сентября 2018 г.