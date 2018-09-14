В Финляндии эвакуировали город из-за пожара на заводе

ХЕЛЬСИНКИ, 14 сен — РИА Новости. Эвакуация людей началась из-за пожара на свечном заводе в финском городе Сало на юге страны, горит 200 тонн парафина, сообщает в пятницу Служба спасения Финляндии.

Сигнал о пожаре поступил в 6.05, горит здание фабрики Kynttilä-Tuote Oy — финского поставщика свечей. Завод имеет 10 тысяч квадратных метров офисных, производственных и складских помещений. На месте работает 30 пожарных расчетов. Жертв и пострадавших нет.

"В здании горит 200 тонн парафина. Началась эвакуация близлежащих жилых домов. Людям рекомендуется избегать передвижения по городу. Огонь вызывает много токсичного дыма", — говорится в сообщении спасателей.

Пожарные пытаются предотвратить распространение огня.

"Мы пытаемся предотвратить распространение огня в сторону хранилища. Оно, конечно, заполнено, потому что ожидается Рождество. Вода не может использоваться для тушения парафина. Единственный способ — это подавление огня. Это не совсем подходит для такой территории", — отметил представитель пожарных Мика Контио в интервью телерадиокомпании YLE.

Из-за насыщенного дыма и снижения видимости осложнено утреннее движение на близлежащей трассе. О причинах возникновения пожара пока ничего не сообщается.