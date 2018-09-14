В Финляндии эвакуировали город из-за пожара на заводе

ХЕЛЬСИНКИ, 14 сен — РИА Новости. Эвакуация людей началась из-за пожара на свечном заводе в финском городе Сало на юге страны, горит 200 тонн парафина, сообщает в пятницу Служба спасения Финляндии.
Сигнал о пожаре поступил в 6.05, горит здание фабрики Kynttilä-Tuote Oy — финского поставщика свечей. Завод имеет 10 тысяч квадратных метров офисных, производственных и складских помещений. На месте работает 30 пожарных расчетов. Жертв и пострадавших нет.
"В здании горит 200 тонн парафина. Началась эвакуация близлежащих жилых домов. Людям рекомендуется избегать передвижения по городу. Огонь вызывает много токсичного дыма", — говорится в сообщении спасателей.
Пожарные пытаются предотвратить распространение огня.
"Мы пытаемся предотвратить распространение огня в сторону хранилища. Оно, конечно, заполнено, потому что ожидается Рождество. Вода не может использоваться для тушения парафина. Единственный способ — это подавление огня. Это не совсем подходит для такой территории", — отметил представитель пожарных Мика Контио в интервью телерадиокомпании YLE.
Из-за насыщенного дыма и снижения видимости осложнено утреннее движение на близлежащей трассе. О причинах возникновения пожара пока ничего не сообщается.
200 тонн парафина загорелись на заводе в финском городе Сало. Спасатели эвакуировали местных жителей. Остальных попросили не выходить на улицу, в городе стоит едкий запах. pic.twitter.com/uYrdqgVXLg— Телеканал 360° (@360tv) 14 сентября 2018 г.