В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,0

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в пятницу на северо-востоке Перу, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки зафиксированы в 04.12 по времени UTC (7.12 по мск) в 64 километрах к юго-востоку от города Контамана. Очаг землетрясения залегал на глубине 150,4 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угрозы цунами не объявлялось.