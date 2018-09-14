Пострадавший от тайфуна аэропорт в Японии возобновил международные рейсы

ТОКИО, 14 сен – РИА Новости. Международный аэропорт Кансай в японской Осаке, остановивший работу после затопления из-за тайфуна "Джеби", частично возобновил работу первого терминала, из которого вылетают большинство международных рейсов.

Согласно обнародованной на сайте воздушной гавани информации, в пятницу из первого терминала запланированы 122 рейса, в том числе 83 международных.

Тайфун "Джеби", который, по оценкам экспертов, оказался самым мощным за последнюю четверть века, обрушился на Японию в начале сентября. Основной удар стихии пришелся по японскому региону Кинки, где расположены крупные города Осака, Кобе и Киото. Больше всего пострадал город Осака. В результате удара тайфуна погибли 11 человек, более 610 человек получили травмы.

Вызванные циклоном ливневые дожди привели к частичному затоплению здания одного из крупнейших в Японии международного аэропорта Кансай. Под водой оказались взлетно-посадочная полоса и стоянка международного аэропорта Кансай в Осаке, а также подземный этаж. В зданиях двух терминалов оказались заблокированными около 3 тысяч человек. Во многих помещениях воздушного терминала отключились электричество и системы кондиционирования.

Ситуация осложняется тем, что в мост, который соединяет насыпной остров аэропорта Кансай с городом, врезался танкер, который стоял на якоре и был смыт, в результате эвакуация людей оказалась практически невозможной и была завершена лишь на следующие сутки.

Работа второго терминала, откуда производятся внутренние перелеты, была возобновлена на прошлой неделе. По оценкам экспертов, аэропорт Кансай вернется к своей нормальной работе к концу месяца.