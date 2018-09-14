МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Наступающий на побережье США ураган "Флоренс" ослаб до первой категории, сообщает национальная служба США по предупреждению ураганов (NHC).
Скорость ветров урагана упала со 177 до 150 километров в час. Сейчас он находится в 80 километрах к югу от города Морхед в штате Северная Каролина.
Служба предупреждает, что в ближайшие дни в связи с приближением "Флоренс" повысится угроза наводнения.
Более 10 миллионов человек оказались на пути самого опасного в этом сезоне урагана "Флоренс". Режим ЧП объявлен в связи с ураганом в штатах Северная и Южная Каролина, Виргиния и Мэриленд, а также в столице страны Вашингтоне.