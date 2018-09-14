Глава Amazon раскритиковал Трампа за нападки на прессу

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости, Екатерина Соболь. Глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post Джефф Безос раскритиковал президента США Дональда Трампа и его администрацию за нападки на представителей прессы.

"Очень опасно демонизировать прессу… Ни один выбранный демократическим путём чиновник, будь то президент или губернатор, не должен ожидать, что пресса будет хвалить его и что ему будут нравиться заголовки в газетах", — сказал Безос, выступая в Экономическом клубе в Вашингтоне.

"Знаете, что он должен сказать — это здорово, что меня критикуют, потому что так и должно быть", — отметил он. Безос подчеркнул, что призывает журналистов из Washington Post быть объективными. "Я говорю им: даже если администрация находится с вами в состоянии войны, вы не должны быть в состоянии войны с ней. Просто делайте свою работу", — заявил бизнесмен. По его словам, он гордится, что помог Washington Post пережить сложные времена.

Количество критических публикаций о Трампе и его администрации возросло в последнее время по мере приближения промежуточных выборов, которые пройдут 6 ноября. Администрация США постоянно выступает с опровержениями по многим таким публикациям. Сам Трамп нередко критикует СМИ за "фейковые новости".

Войне президента США с прессой уже не один год. У республиканца с самого начала не заладилось общение с представителями американских средств массой информации. Президент США в прошлом году предложил даже составлять рейтинг самых лживых СМИ и вручать им призы. Такой список появился в начале 2018 года. Представил список лично Дональд Трамп в своей страничке в Twitter.