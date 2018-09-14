Трамп вновь раскритиковал экс-госсекретаря Керри за консультации с Ираном

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал экс-госсекретаря Джона Керри за его консультации с Ираном, задавшись вопросом, почему Керри не зарегистрировался иностранным агентом.
Керри был главным переговорщиком США с Ираном в 2015 году, когда было заключено соглашение об урегулировании иранской ядерной проблемы. США при Трампе вышли из этого соглашения, за что Керри критиковал нового президента.
Издание Boston Globe со ссылкой на источник сообщало, что Керри несколько раз в 2018 году встречался с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, чтобы найти решение по ядерной сделке. Позднее Зариф подтвердил факт встречи с Керри и сообщил, что обсуждал с ним ядерную сделку.
Президент США 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.