Число пострадавших от взрывов газа в Массачусетсе возросло до десяти

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Число пострадавших от взрывов газа в домах Массачусетса возросло до 10 человек, сообщила центральная больница города Лоуренс.
"Центральная больница Лоуренса на данный момент оказывает медпомощь 10 пациентам, пострадавшим от взрыва газа, один в критическом состоянии, один — в тяжелом", — говорится в заявлении больницы, опубликованном в соцсети Facebook.
Медицинское учреждение уточняет, что один из пострадавших был перевезен в другую больницу.
Всем жителям городов Лоуренс, Андовер и Северный Андовер, которые получают газ от компании Columbia Gas, предложили покинуть свои дома, не пользоваться электроприборами и сотовыми телефонами, чтобы не вызвать пожар. Местная электрическая компания обесточила свою сеть в качестве меры предосторожности.