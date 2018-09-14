Россия ждет от США продолжения диалога по стратегической стабильности

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Россия рассчитывает, что США согласятся на проведение очередного раунда консультаций по вопросам стратегической стабильности на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Исходим из необходимости возобновить обстоятельный диалог по стратегической стабильности и нераспространению оружия массового уничтожения, который традиционно велся на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств", — сказал Антонов в четверг журналистам.

Он напомнил, что готовность России к такому диалогу была подтверждена в Хельсинки на встрече глав двух государства, где американской стороне были переданы "конкретные предложения по тематике контроля над вооружениями и разоружения".

"Рассчитываем, что Вашингтон в ближайшее время определится с подходами по данной проблематике. В первую очередь, по ключевым разоруженческим соглашениям – договору СНВ и договору РСМД – развертыванию глобальной ПРО и тематике неразмещения оружия в космосе. Ждем позитивного ответа американской стороны на проведение очередного раунда консультаций по всем этим вопросам на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств", — отметил дипломат.