Полиция штата Массачусетс сообщила уже о 70 случаях утечки газа

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Полиция штата Массачусетс сообщила, что расследует уже около 70 случаев утечки газа к северу от Бостона.

Речь идет о взрывах, пожарах и расследовании сильного запаха газа, отмечает полиция.

Местные телеканалы сообщили о четырех пострадавших и значительном количестве домов, которым причинен большой ущерб из-за взрывов газа.

Предполагается, что причиной стали неполадки в сети газовой компании Columbia Gas. Ранее в четверг компания сообщила о работах в своей сети.

Всем жителям городов Лоуренс, Андовер и Северный Андовер, которые получают газ от компании Columbia Gas, предложили покинуть свои дома, не пользоваться электроприборами и сотовыми телефонами, чтобы не вызвать пожар. Местная электрическая компания обесточила свою сеть в качестве меры предосторожности.