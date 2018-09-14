МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. "Украина не отрезала Крым от воды, это сделала Россия", заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин. Об этом дипломат написал на своей странице в Facebook.
"Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины. Сама по себе оккупация Крыма является страшным нарушением международного права и прав человека всех крымчан", — сказал Климкин в адрес "Оппозиционного блока".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 97 процентов избирателей Республики Крым и 96 процентов жителей Севастополя высказались за возвращение в состав Российской Федерации. Референдум прошел после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".