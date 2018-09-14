Ураган "Флоренс" замедлился, что грозит усилением дождей и наводнений

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Ураган "Флоренс" замедлил свое продвижение к атлантическому побережью США и движется со скоростью около восьми километров в час, сообщил национальный центр по предупреждению об ураганах США.

Меньшая подвижность шторма грозит тем, что на затронутые районы будет приходиться больше дождя, чем первоначально прогнозировалось.

Ураган располагается примерно в 160 километрах от города Уилмингтон в Южной Каролине и примерно в 230 километрах к востоку от Мертл-Бич в Южной Каролине. Ветер в центре урагана составляет до 160 километров в час. Это соответствует урагану второй категории. Ранее "Флоренс" усиливалась до четвертой категории.

Ожидается, что ураган достигнет побережья в ночь на пятницу и в течение дня будет медленно передвигаться по территории Южной Каролины. Более одного миллиона человек оказались в зоне эвакуации.