Антонов рассказал о трудностях с выдачей виз США российским дипломатам

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Американская сторона "из рук вон плохо" решает вопросы оформления виз российским дипломатам, которые должны приехать на место высланных из страны коллег, заявил российским журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Разрешения на въезд в США нашим новым сотрудникам оформляются из рук вон плохо. Их визовые запросы надолго "подвисают" в американском посольстве, что препятствует нормальной ротации кадров. Были случаи отзыва уже выданных виз", — сказал он.

По словам Антонова, российская сторона неоднократно предлагала госдепартаменту варианты решения визовых проблем.

"Однако подвижек мало. Задействуем при выдаче виз американцам принцип взаимности. Ясно одно: возвращение к нормальности в визовой работе зависит от американской готовности вести с нами равноправный, обоюдовыгодный диалог", — добавил посол.

Ранее США потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле 2 апреля и освободить здание резиденции генконсула к 25 апреля. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.