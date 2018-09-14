Новые санкции США против России - это "путь в никуда", заявил Антонов

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Введение новых санкций США против России — это "путь в никуда", от этого пострадают американские компании, работающие в РФ, считает российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Введение все новых и новых рестрикций против России – путь в никуда. Наша страна выдержит давление. А вот жертвами станут американские компании. С подачи своей же администрации они потеряют значительные доходы, уступив позиции на рынке нашей страны", — заявил Антонов в четверг журналистам.

Посол сообщил, что в настоящее время в России работают около трех тысяч фирм с американским капиталом, в которых заняты около 180 тысяч человек, а их совокупные активы составляют примерно 75 миллиардов долларов.

"Уходить из России они не хотят. Это подтвердил майский Петербургский международный экономический форум, где наиболее многочисленная бизнес-делегация, как и в прошлом году, была из США – более 550 участников. Представительная команда американского бизнеса посетила на днях и Восточный экономический форум во Владивостоке", — отметил Антонов.

Дипломат напомнил, что президент РФ Владимир Путин на встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки предложил создать группу высокого уровня, которая объединила бы представителей российского и американского бизнеса для содействия развитию взаимной торговли и инвестиций.

"В настоящее время идет работа по претворению инициативы в жизнь. Хотелось бы двигаться более оперативно", — добавил Антонов.