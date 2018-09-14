Посол России в США прокомментировал уровень двусторонних отношений

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Отношения России и США находятся на беспрецедентно низком уровне, это аномально и мешает интересам всего мира, считает посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Отношения (между РФ и США — ред.) находятся на беспрецедентно низком уровне. Считаем это аномалией, противоречащей не только национальным интересам двух стран, но и всего мира", — сказал Антонов в четверг журналистам.

По его словам, с российской стороны "нет недостатка в предложениях о том, какие шаги нужно предпринять и что может составить объединительную повестку дня".

"Исходим из необходимости спокойно и планомерно продвигать пусть небольшие проекты, которые позитивно сказывались бы на двусторонних отношениях, а уже затем подступаться к реализации более амбициозных задач", — отметил дипломат.

Антонов также обратил внимание на то, что нельзя допустить, чтобы взаимные претензии подрывали способность двух стран "эффективно реагировать на крупные вызовы в области безопасности".

"Вопрос отношения к России разыгрывается политиками в Вашингтоне в контексте политической борьбы, а сейчас особенно – в преддверии промежуточных выборов в конгресс. Как в настольном теннисе – стороны атакуют друг друга русофобскими обвинениями. Это не идет на пользу интересам России и США", — резюмировал посол.