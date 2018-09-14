СМИ сообщили о предварительной сделке Манафорта со следствием

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его адвокаты достигли предварительной договоренности с представителями спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что Манафорт признает себя виновным, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Признание себя виновным по части обвинений позволит Манафорту сократить потенциальный приговор, а Мюллеру — сэкономить время и деньги, необходимые для "российского расследования".

Сделка может привести к тому, что второй процесс по делу Манафорта не состоится. Ранее Манафорт был осужден по 8 из 18 пунктов обвинения в финансовых преступлениях в суде Александрии, 17 сентября должен был открыться второй процесс по его делу в Вашингтоне. На втором процессе Манафорт обвиняется в сговоре, отмывании денег и работе иностранным агентом без регистрации в минюсте США.

Суть сделки неясна. Манафорт может просто признать себя виновным, а может и пойти на сотрудничество со следствием, отмечает телеканал. Вероятно, Мюллер потребует от Манафорта информации о том, знал ли Трамп о контактах отдельных представителей своего штаба с российскими гражданами. Мюллер расследует предположения о "сговоре" Трампа с Россией на президентских выборах, Кремль и Белый дом опровергают наличие каких-либо связей между Москвой и Трампом.

Как ожидается, о сделке будет объявлено в пятницу, уточняет телеканал.