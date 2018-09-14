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Семья осужденного в США Виктора Бута ждет получения американской визы

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© AFP 2018 / Christophe ArchambaultРоссийский предприниматель Виктор Бут. Архивное фотоРоссийский предприниматель Виктор Бут. Архивное фото
© AFP 2018 / Christophe Archambault

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Семья осужденного в США Виктора Бута ждет получения американской визы, российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова готова помочь близким заключенного с организацией встречи, сообщает газета "Известия".

Российский предприниматель Виктор Бут
© AFP 2018 / Christophe Archambault 
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"Мы прошли собеседование, во время которого нам, однако, сказали, что решение будет вынесено только через 30 дней. Сразу назвать дату они не могут, так как мы едем к заключенному. Кроме того, нас предупредили, что от нас могут потребовать и дополнительную информацию по поводу поездки, — рассказала изданию Алла Бут, жена Виктора Бута.

Она также высказала мнение, что первая встреча родных после суда над Виктором Бутом в США может состояться не раньше октября.

"Я обращусь к властям США с просьбой допустить жену и дочь на встречу с Виктором Бутом. Для обращения мне необходима дополнительная информация и некоторые документы. Поэтому вскоре Алла Бут придет ко мне на личный прием", — рассказала газете Москалькова.

Российский предприниматель Виктор Бут. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicolas Asfauri
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Жена Бута также добавила, что администрация тюрьмы регулярно вводит в его отношении какие-либо санкции, "недавно мужу целый месяц запрещали пользоваться электронной перепиской", "его лишили журнала "Наука и жизнь" — якобы за телефонные разговоры".

Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в результате провокационной операции американских спецслужб на территории Таиланда, а через два года вывезен из страны в США с нарушениями местного и американского законодательства. Позже суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным, и россиянин был осужден на 25 лет тюрьмы. Виновным себя Бут не признал ни по одному пункту обвинения. К настоящему моменту россиянин находится в тюрьмах более 10 лет. Два года из этого срока он провел в таиландских тюрьмах и восемь — в американских.

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