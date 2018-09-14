МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Семья осужденного в США Виктора Бута ждет получения американской визы, российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова готова помочь близким заключенного с организацией встречи, сообщает газета "Известия".

"Мы прошли собеседование, во время которого нам, однако, сказали, что решение будет вынесено только через 30 дней. Сразу назвать дату они не могут, так как мы едем к заключенному. Кроме того, нас предупредили, что от нас могут потребовать и дополнительную информацию по поводу поездки, — рассказала изданию Алла Бут, жена Виктора Бута.

Она также высказала мнение, что первая встреча родных после суда над Виктором Бутом в США может состояться не раньше октября.

"Я обращусь к властям США с просьбой допустить жену и дочь на встречу с Виктором Бутом. Для обращения мне необходима дополнительная информация и некоторые документы. Поэтому вскоре Алла Бут придет ко мне на личный прием", — рассказала газете Москалькова.

Жена Бута также добавила, что администрация тюрьмы регулярно вводит в его отношении какие-либо санкции, "недавно мужу целый месяц запрещали пользоваться электронной перепиской", "его лишили журнала "Наука и жизнь" — якобы за телефонные разговоры".

Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в результате провокационной операции американских спецслужб на территории Таиланда, а через два года вывезен из страны в США с нарушениями местного и американского законодательства. Позже суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным, и россиянин был осужден на 25 лет тюрьмы. Виновным себя Бут не признал ни по одному пункту обвинения. К настоящему моменту россиянин находится в тюрьмах более 10 лет. Два года из этого срока он провел в таиландских тюрьмах и восемь — в американских.