МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Семья осужденного в США Виктора Бута ждет получения американской визы, российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова готова помочь близким заключенного с организацией встречи, сообщает газета "Известия".
Она также высказала мнение, что первая встреча родных после суда над Виктором Бутом в США может состояться не раньше октября.
"Я обращусь к властям США с просьбой допустить жену и дочь на встречу с Виктором Бутом. Для обращения мне необходима дополнительная информация и некоторые документы. Поэтому вскоре Алла Бут придет ко мне на личный прием", — рассказала газете Москалькова.
Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в результате провокационной операции американских спецслужб на территории Таиланда, а через два года вывезен из страны в США с нарушениями местного и американского законодательства. Позже суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным, и россиянин был осужден на 25 лет тюрьмы. Виновным себя Бут не признал ни по одному пункту обвинения. К настоящему моменту россиянин находится в тюрьмах более 10 лет. Два года из этого срока он провел в таиландских тюрьмах и восемь — в американских.