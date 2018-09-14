Интерпол объявил в розыск обвиняемых по делу о смерти гражданина Грузии

ТБИЛИСИ, 13 сен – РИА Новости. Интерпол объявил в розыск по красному циркуляру Давида Гурциева и Алика Табоева, которые обвиняются в Грузии в незаконном лишении свободы и содействии пыткам умершего в Цхинвале грузинского гражданина Арчила Татунашвили, сказано в заявлении МВД Грузии.

Татунашвили был задержан в Южной Осетии 22 февраля по подозрению в разведывательно-диверсионной деятельности и в причастности к убийствам мирных жителей в августе 2008 года. По данным МИД Южной Осетии, в СИЗО он напал на конвоиров и, завладев табельным оружием одного из них, пытался стрелять. Правоохранители, применив силу, обезвредили нападавшего. Из изолятора Татунашвили попал в больницу, где скончался. В КГБ Южной Осетии сообщили, что причиной смерти стал сердечный приступ. Тело Татунашвили во второй половине марта было передано грузинской стороне. В середине июня Главпрокуратура Грузии заочно обвинила представителей правоохранительных органов Южной Осетии Гурциева и Табоева в незаконном лишении свободы и содействии пыткам.

"На основании материалов, направленных министерством внутренних дел Грузии 6 июля текущего года, генеральный секретариат Интерпола принял решение и объявил разыскиваемых правоохранительными органами Грузии Давида Гурциева и Алика Табоева в международный розыск по красному циркуляру. Гурциев и Табоев с 13 сентября считаются разыскиваемыми по красному циркуляру Интерпола", — сказано в заявлении МВД, опубликованном на сайте ведомства.

Министерство отмечает, что если упомянутые лица будут идентифицированы в каком-либо государстве-члене Интерпола, "грузинской стороной будут проведены все необходимые мероприятия с целью их экстрадиции в Грузию".