Раскол Европы. За "разрушение демократии" впервые накажут целую страну

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Ксения Мельникова. В Евросоюзе разгорается скандал: Венгрию обвиняют в нарушении основных принципов ЕС. Будапешт может лишиться права голоса в Совете Евросоюза из-за жесткой позиции по миграционному вопросу, но подстраиваться под Брюссель не желает. И в этом венгров поддерживает Италия — одна из стран — основателей ЕС. Приведет ли конфликт к расколу, разбиралось РИА Новости.

Простить нельзя покарать

"Мы защищаем наши европейские ценности. Теперь европейские лидеры должны взять на себя ответственность и перестать со стороны наблюдать за тем, как в Венгрии попирается верховенство закона. Происходит разрушение демократических институтов. Это неприемлемо для Европейского союза, основанного на демократии, верховенстве закона и основных правах граждан", — с такими словами к Европарламенту в Страсбурге обратилась нидерландский политик Джудит Саргентини. Именно она подготовила доклад с обвинениями Венгрии.

Премьер-министр Виктор Орбан уже привык к тому, что его недолюбливают в Брюсселе. Все началось в 2015 году, когда венгры возвели 155-километровый забор на границе с Сербией в попытке сдержать потоки беженцев. Орбана обвиняли в чрезмерной жесткости. А тот не скупился на едкие эпитеты в адрес Брюсселя, называя миграционную политику ЕС "угрозой христианской идентичности" и "троянским конем терроризма". Подлил масла в огонь и закон "Стоп Сорос", принятый парламентом Венгрии в июне. По этому закону помощь нелегальным мигрантам со стороны НКО грозит тюремным заключением. Так Будапешт отреагировал на решение Брюсселя ввести квоты на распределение мигрантов по всему Евросоюзу.

Все это считают не соответствующим европейским стандартам. Кроме того, Будапешт обвиняют в жестком контроле неправительственных организаций и образовательных учреждений, ограничении свободы Конституционного суда и СМИ, а также в потворстве коррупции.

Доклад Саргентини и вовсе разнес венгерские власти в пух и прах. Пламенная речь, произнесенная Орбаном накануне, эффекта не возымела: 448 депутатов проголосовали за санкции, против — 197, воздержались — 48. Евродепутаты запустили процесс, который в конечном счете может привести к временному лишению Будапешта права голоса. Это предусмотрено седьмой статьей Договора о Европейском союзе. Раньше ни одно государство — член ЕС не подвергалось такому наказанию. В Европарламенте встретили результаты голосования громкими аплодисментами.

Однако для того, чтобы запустить соответствующую процедуру, необходимо голосование в Совете Европы, пояснил РИА Новости венгерский политолог Габор Штир. "Ни к чему это не приведет. Голосование в ЕП — это только первый шаг, это еще не атомная бомба. Необходимо, чтобы в Совете Европы как минимум 22 страны поддержали санкции. Уже год нечто подобное продолжается в отношении Польши — и ничего", — отмечает эксперт.

Ты мой друг, и я твой друг

Защищать Венгрию бросились ее союзники. Как в самом Европарламенте, так и на страницах социальных сетей завязалась острая перепалка политиков.

"Авторитарная хватка Евросоюза сдавливает (горло. — Прим. ред.) все сильнее. Что тут вообще сегодня происходит? Это возобновление ограниченного суверенитета в духе Брежнева. А все потому, что вам, господин Орбан, хватило смелости противопоставить себя Джорджу Соросу, который вложил много денег в продвижение нелегальной миграции в вашей стране. Вы совершенно справедливо закрыли дверь перед его носом, желаю всем нам сделать то же самое. Вступайте в клуб Brexit, вам понравится", — отреагировал известный британский евроскептик, вдохновитель выхода Британии из ЕС Найджел Фарадж.

Активнее всех вступилась за Венгрию Польша. "Действия, направленные против государств-членов, служат лишь углублению разногласий в ЕC, усиливая недоверие граждан к европейским институтам. Варшава будет голосовать против любых ограничительных мер в отношении Венгрии. Каждая страна — член ЕС имеет суверенное право осуществления внутренних реформ, которые она сочтет необходимыми", — говорится в заявлении МИД этой страны.

На этот раз Будапешт поддержала Италия — одна из стран — основателей ЕС, в которой весной этого года к власти пришли евроскептики и популисты. "Европарламент не может устраивать процессы против народов и избранных этим народом правительств", — отреагировал вице-премьер Маттео Сальвини.

Депутат Европарламента от партии "Лига Севера" Марио Боргеджио заявил о полной поддержке Виктора Орбана. "Венгрия абсолютно права в том, что хочет пресечь неконтролируемый поток тысяч экономических мигрантов. Это вовсе не те, кто бежит от войны. Италия полностью солидарна с Венгрией по этому вопросу", — подчеркнул он.

Сам Орбан тоже не отмалчивается. "Давайте уже будем честны друг с другом. Венгрию собираются наказать за то, что ее народ не хочет жить в стране мигрантов. Это осуждение не венгерского правительства, а венгерского народа, кровью и потом служившего Европе", — сказал он в видеопослании, размещенном в Facebook. И пообещал, что Венгрия, несмотря ни на что, продолжит защищать свои границы.

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс в долгу не остался: "Господин Орбан, называть критику в адрес вашего правительства критикой всей страны или ее народа — это проявление трусости".

"То, что вы здесь делаете, — это пощечина Европейскому союзу и всему конструктивному диалогу. У каждой страны, входящей в ЕС, есть право самостоятельно организовывать свою жизнь", — откликнулся венгерский премьер, назвав все прозвучавшие обвинения шантажом.

"Решение Европарламента — это мелкая месть политиков, поддерживающих миграцию", — подытожил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Наказать Орбана

Не особо рассчитывая на лишение Будапешта права голоса в Совете Европы, желающие покарать Орбана рассматривают другие меры воздействия. Представители партии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) прикидывают возможность исключения партии ФИДЕС из фракции "Европейской народной партии" (ЕНП) в Европарламенте.

Впрочем, у Будапешта и здесь нашлись друзья. Лидер правой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе, входящий в европейскую фракцию "Европа наций и свобод", предложил Орбану в случае исключения из ЕНП объединиться.

У Брюсселя есть и другие рычаги воздействия на Будапешт. Самым серьезным наказанием для Венгрии стало бы сокращение финансирования, уверен генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. "Страны новой Европы, куда входит и Венгрия, получают основную часть структурных фондов Евросоюза — на реконструкцию промышленности, образование, науку. Если ЕС откажет Венгрии в этих средствах, возникнут очень серьезные проблемы в экономике. Лишение права голоса — это больше показательная порка, но сокращение финансирования — акция с вполне ощутимыми экономическими последствиями", — рассказал эксперт РИА Новости.

Негативная тенденция

Главный камень преткновения между Брюсселем и Будапештом — миграционный кризис. Венгрия, как и другие страны Вишеградской группы (Польша, Чехия и Словакия), сразу заняла отнюдь не толерантную позицию по отношению к мигрантам. Правительства этих стран просто отказались впускать к себе беженцев, распределяемым по квотам из Брюсселя. Этим государствам не чужд национализм, население целиком и полностью против приема переселенцев, и демократия там не слишком либеральная. Неудивительно, что это вызывает праведный гнев "прогрессивного европейского сообщества".

У давних членов ЕС и новичков разные подходы к европейскому сообществу, разное понимание его возможностей и пределов, считает Кортунов. "Тут необходимо учитывать исторический контекст. Когда отцы-основатели создавали ЕС, то туда входили страны, боровшиеся с национализмом. А государства Центральной Европы вступали в ЕС на волне освобождения от социалистического прошлого", — объяснил политолог, отметив, что можно также говорить о культурных различиях, связанных с уровнем жизни.

Кортунов уверен: то, что происходит сейчас в Европе, — "довольно серьезный вызов единству".

"Теоретически можно говорить о перспективе раскола, — полагает он. — И мы видим определенные признаки этого. Так, новая Европа, в частности Польша, занимает более проамериканские позиции, чем Германия. Но не исключены и какие-то другие варианты. Например, создание двухуровневой Европы, где ядро — те страны, где по-прежнему доминируют либеральные ценности, а периферия — страны, испытывающие усиливающееся давление национализма".

Впрочем, Кортунов отмечает, что подобное деление достаточно условно. Ведь Италия относится к старой Европе, но и там наблюдаются "нелиберальные" процессы.