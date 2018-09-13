Хейли расстроилась, что доклад по санкциям против КНДР изменили из-за РФ

ООН, 13 сен — РИА Новости. Постпред США Никки Хейли заявила о разочаровании тем, что эксперты Комитета "1718" Совбеза ООН, который контролирует соблюдение санкций против КНДР, изменили свой доклад, с первоначальным вариантом которого не согласились Россия.

В среду постпредство РФ заявило, что группа экспертов Комитета 1718 прислушалась к доводам российской стороны и изменила сведения в докладе. Теперь доклад может быть опубликован для ознакомления.

"Мы разочарованы тем, что группа уступила российскому давлению и внесла изменения в то, что должно быть независимым докладом. Это опасный прецедент и пятно на важной работе группы", — говорится в заявлении Хейли.

Постпред США настаивает, что должен быть опубликован первоначальный вариант документа, и считает, что Россия "вмешалась" в "неприкосновенность процесса подготовки докладов независимой группой экспертов ООН".

По мнению Хейли, "Россия оказывала давление на группу, чтобы она изменила свой независимый доклад, включающий нарушения санкций в отношении российских субъектов".