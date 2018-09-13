Елисейский дворец добавил в рисунок герба Франции лотарингский крест

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Елисейский дворец в четверг обнародовал новый герб Франции, в рисунок которого добавлен лотарингский крест, сообщает газета Figaro. © Depositphotos / ArturVerkhovetskiy В Сургуте первоклассникам выдали дневники с ошибкой в гербе

Отмечается, что дворец представил новый герб во время выступления президента Франции Эммануэля Макрона по случаю презентации плана по борьбе с бедностью.

"Мы выиграли от утверждения новой графической концепции поста президента", — сказал советник главы государства.

Газета отмечает, что каждый французский президент вносил изменения в геральдику республику по своему усмотрению. Макрон не стал исключением из правила, добавив в него изображение лотарингского креста.

Название лотарингского креста происходит от Лотарингии — региона на северо-востоке Франции, он представляет из себя крест с двумя поперечинами в верхней части. Лотарингский крест — символ, отсылающий к французскому сопротивлению и "свободной Франции" времен Шарля де Голля. После Второй мировой войны крест также стал партийным символом голлистов.