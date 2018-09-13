МИД рассказал о попытках США влиять на переговоры о статусе Каспия

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. США и несколько других стран пытались влиять на переговоры о статусе Каспийского моря, заявил посол по особым поручениям МИД Игорь Братчиков.

"Попытки повлиять на переговоры со стороны внерегиональных игроков были на протяжении всех 20 лет переговоров, вплоть до последнего момента", — заявил Братчиков в интервью газете "Коммерсант".

По его словам, интерес к Каспийскому морю проявляли страны, находящиеся достаточно далеко от этого региона, в том числе за пределами Евразийского континента. Среди таких государств посол назвал США.

Посол выразил надежду, что ратификация конвенции не затянется.

"Искусственно затягивать процесс ратификации, я думаю, никто не будет. Конвенция — документ сбалансированный и равноправный. Она в полной мере учитывает национальные интересы всех прибрежных стран. Скорейшее ее вступление в силу отвечает потребностям всех сторон", — заявил дипломат.

Конвенция по Каспию

Исторический документ 12 августа подписали лидеры России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана. Работа над ним велась 22 года.

Конвенция предполагает, что основная площадь водной поверхности Каспийского моря останется в общем пользовании, а дно и недра страны поделят между собой.

"Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор", — рассказала о документе пресс-служба российского президента.

Особо в документе прописано "недопущение присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав". Пять прикаспийских государств называются ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.

"Совершенно уникальный документ"

По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, главной заслугой конвенции станет то, что она закрепит вышеназванные принципы в обязательном для исполнения документе.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря актуализировался после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — государств Азербайджан, Казахстан и Туркмения — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами.

Сложности определения статуса Каспия были связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права. Неурегулированность статуса Каспия являлась одним из препятствий для строительства Транскаспийского газопровода, который мог бы доставлять газ в Европу из Туркменистана и через Азербайджан по дну моря.