В Финляндии подчеркнули важность присутствия НАТО в Балтийском регионе

ХЕЛЬСИНКИ, 13 сен — РИА Новости. Присутствие военных НАТО в странах Балтии и Польше имеет большое значение для Финляндии, хотя страна и не является членом альянса, заявил в выступлении финский президент Саули Ниинисте.

В четверг финский президент находится в Риге, где участвует в двухдневной неофициальной встрече глав стран Евросоюза, так называемой группе Arraiolos. В первый день встречи, в четверг, президенты обсудили безопасность Европы — как улучшить устойчивость обществ к внутренним и внешним кризисам.

По словам Ниинистё, ситуация с европейской безопасностью сильно изменилась.

"Хотя Финляндия не является членом НАТО, для нас очень важно, что НАТО присутствует в странах Балтии и Польше", — сказал президент, слова которого приводятся в сообщении канцелярии президента.

Как полагает Ниинистё, европейцы должны взять большую ответственность за самих себя. "Это должно быть реалистично, и мы должны сказать, что Европа слаба и отчасти потому, что Европа не сильна в области собственной безопасности", — отметил финский глава.

В пятницу дискуссии продолжатся и будут посвящены будущему Европы. Во встрече участвуют главы 13 стран ЕС. Помимо общих дискуссий также проводятся двусторонние переговоры. Встречи в рамках группы Arraiolos проходят ежегодно с 2003 года для неофициальных обсуждений на уровне президентов. Встречи группы проводились в Финляндии также в 2005 и 2012 годах.