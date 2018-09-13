В Финляндии подчеркнули важность присутствия НАТО в Балтийском регионе

ХЕЛЬСИНКИ, 13 сен — РИА Новости. Присутствие военных НАТО в странах Балтии и Польше имеет большое значение для Финляндии, хотя страна и не является членом альянса, заявил в выступлении финский президент Саули Ниинисте.
По словам Ниинистё, ситуация с европейской безопасностью сильно изменилась.
"Хотя Финляндия не является членом НАТО, для нас очень важно, что НАТО присутствует в странах Балтии и Польше", — сказал президент, слова которого приводятся в сообщении канцелярии президента.
В пятницу дискуссии продолжатся и будут посвящены будущему Европы. Во встрече участвуют главы 13 стран ЕС. Помимо общих дискуссий также проводятся двусторонние переговоры. Встречи в рамках группы Arraiolos проходят ежегодно с 2003 года для неофициальных обсуждений на уровне президентов. Встречи группы проводились в Финляндии также в 2005 и 2012 годах.