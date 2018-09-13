Кличко заявил, что пока не собирается баллотироваться в президенты Украины

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не собирается баллотироваться в президенты Украины, пока не реализовал все запланированные проекты.
"Я взял задание (по Киеву – ред.)… и будет нечестно скакать с одной должности на другую. Я должен довести до того уровня, что мы будем гордиться Киевом, а потом, когда я смогу все это реализовать, я не исключаю того, что я выйду и скажу — как в Киеве, я готов сделать в каждом городе и селе, такие же стандарты жизни", — приводит слова Кличко в четверг интернет-издание "Украинская правда".
На уточняющий вопрос журналистов, означает ли это, что Кличко не будет баллотироваться на выборах 2019 года, мэр украинской столицы ответил, что "должен реализовать те ожидания, которые у киевлян".