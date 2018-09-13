Турчинов оценил масштабы наркозависимости и алкоголизма на Украине

КИЕВ, 13 сен – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов инициирует совещание с силовиками и религиозными организациями для выработки стратегии борьбы с наркозависимостью и алкоголизмом, от которых на Украине умирает больше людей, чем в Донбассе.

Как сообщает Турчинов на своем персональном сайте в четверг, от наркомании и алкоголизма Украина теряет на несколько порядков больше украинцев, чем на поле боя – так, согласно статистическим данным, на Украине около 1 миллиона человек имеют наркотическую зависимость, еще больше — страдают от алкоголизма.

"Именно поэтому … я инициировал проведение совместного совещания с участием представителей МОЗ, МВД с представителями религиозных и общественных организаций для выработки общей стратегии по этому вопросу", — добавил он Twitter в четверг.

Также Турчинов пишет, что на Украине ежегодно растут темпы алкоголизма и наркозависимости, наряду с этим многие украинцы едут за границу в поисках лучшей жизни. Таким образом, как говорится в его сообщении, число украинцев сокращается "катастрофическими темпами", все это в результате "несет реальную угрозу национальной безопасности государства".

При этом, по его данным, силовые органы противодействуют работе реабилитационных центров, которые действуют при церквях, несмотря на эффективность работы таких центров.