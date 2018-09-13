МИД рассчитывает, что ратификация конвенции по Каспию не затянется

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков выразил надежду, что ратификация конвенции о статусе Каспийского моря не затянется.
"Искусственно затягивать процесс ратификации, я думаю, никто не будет. Конвенция — документ сбалансированный и равноправный. Она в полной мере учитывает национальные интересы всех прибрежных стран. Скорейшее ее вступление в силу отвечает потребностям всех сторон", — заявил дипломат в интервью газете "Коммерсант".
При этом он не исключил, что "на процедуру ратификации могут повлиять электоральные циклы в отдельных странах". "Важно, чтобы конвенция не становилась заложницей предвыборных баталий", — добавил Братчиков.
"При этом, как известно, избирательные кампании начинаются задолго до голосования и влияют на внутриполитические и внешнеполитические процессы. Надеюсь, что с ратификацией конвенции из-за этого задержек не будет. "Наскоки" же на конвенцию идут либо от непонимания существа регулируемых вопросов, либо с целью создать проблемы внутриполитическим оппонентам", — заявил Братчиков.