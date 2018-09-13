МИД рассчитывает, что ратификация конвенции по Каспию не затянется

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков выразил надежду, что ратификация конвенции о статусе Каспийского моря не затянется.

В казахстанском городе Актау 12 августа прошла встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой был подписан исторический для региона документ — конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ним велась 22 года. Документ предусматривает возможность прокладки подводных трубопроводов, при согласовании проекта с теми странами, по дну которых он пройдет. Но при этом в документе говорится, что проект должен соответствовать принятым Каспийскими странами нормам экологической безопасности.

"Искусственно затягивать процесс ратификации, я думаю, никто не будет. Конвенция — документ сбалансированный и равноправный. Она в полной мере учитывает национальные интересы всех прибрежных стран. Скорейшее ее вступление в силу отвечает потребностям всех сторон", — заявил дипломат в интервью газете "Коммерсант".

При этом он не исключил, что "на процедуру ратификации могут повлиять электоральные циклы в отдельных странах". "Важно, чтобы конвенция не становилась заложницей предвыборных баталий", — добавил Братчиков.

На уточняющий вопрос, идет ли речь, в частности, об Иране, он ответил утвердительно, но добавил, что "и в ряде других прикаспийских стран в ближайшие годы предстоят выборы".

"При этом, как известно, избирательные кампании начинаются задолго до голосования и влияют на внутриполитические и внешнеполитические процессы. Надеюсь, что с ратификацией конвенции из-за этого задержек не будет. "Наскоки" же на конвенцию идут либо от непонимания существа регулируемых вопросов, либо с целью создать проблемы внутриполитическим оппонентам", — заявил Братчиков.