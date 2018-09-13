Симоньян рассказала об условиях интервью с Петровым и Бошировым

Россияне Руслан Боширов и Александр Петров во время интервью главному редактору телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарите Симоньян. 13 сентября 2018

Россияне Руслан Боширов и Александр Петров во время интервью главному редактору телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарите Симоньян. 13 сентября 2018

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян рассказала об организации интервью и условиях, которые выставили "подозреваемые" по делу Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов для проведения интервью.

По ее словам, Петров и Боширов вышли на нее сами, позвонив на мобильный. При этом они сказали, что не хотят приезжать туда, где есть студии и много людей.

Симоньян добавила, что интервью проходило вечером в ее кабинете.

"У них такое было представление об интервью, но немножко как у людей, которые никогда не давали интервью. То есть это представление, скорее всего, о пресс-конференции. Им казалось, что если они придут на интервью, вот они поговорят со мной, а они хотели говорить только со мной по их собственным причинам, то сразу после этого интервью за ними бросятся десятки других людей с камерами, с фотоаппаратами, будут их догонять, как это выглядит в кино и как это на самом деле на пресс-конференциях часто бывает", — рассказала главный редактор в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

В среду Владимир Путин заявил, что российские власти уже нашли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британская прокуратура считает ответственными за инцидент в Солсбери. Он призвал обоих мужчин связаться со СМИ и "все рассказать".

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Отравление в Солсбери

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.