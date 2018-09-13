Конгрессменам не удалось получить материалы по встрече Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Комитет палаты представителей конгресса США по международным делам не принял в среду резолюцию с призывом к президенту США Дональду Трампу и госсекретарю Майку Помпео передать конгрессменам все документы, касающиеся общения Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я понимаю интерес к этим вопросам. Я уверен, что эта резолюция популярна в некоторых политических кругах. Но, в конечном счете, это не мудрый подход к надзору (за администрацией). Более того, это лишь поставит под угрозу и отвлечет внимание обеих партий (демократов и республиканцев – ред.) от законодательных усилий и усилий по изучению (деятельности администрации)", — сказал глава комитета республиканец Эд Ройс.
В документе содержался запрос к президенту и госсекретарю передать в палату представителей "копии всех документов, записей, сообщений, расшифровок, конспектов, записок, справок и документов для предварительного ознакомления, которыми они располагают и которые относятся или имеют отношение к определенным эпизодам общения между президентом Дональдом Трампом и президентом Владимиром Путиным".
Инициатива была представлена в виде так называемой простой резолюции, которая не имеет силы закона и не требует одобрения сената и президента США.
Критики Трампа впоследствии обвинили его в излишней мягкости в ходе переговоров и требовали предоставить материалы со встречи с Путиным. Администрация США изначально выступила против этого предложения, которое, по ее мнению, нарушает прерогативы исполнительной власти.