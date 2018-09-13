Конгрессменам не удалось получить материалы по встрече Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Комитет палаты представителей конгресса США по международным делам не принял в среду резолюцию с призывом к президенту США Дональду Трампу и госсекретарю Майку Помпео передать конгрессменам все документы, касающиеся общения Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Документ был внесен конгрессменом-демократом Бренданом Бойлом, однако республиканцы, которые имеют большинство в комитете, не поддержали его.

"Я понимаю интерес к этим вопросам. Я уверен, что эта резолюция популярна в некоторых политических кругах. Но, в конечном счете, это не мудрый подход к надзору (за администрацией). Более того, это лишь поставит под угрозу и отвлечет внимание обеих партий (демократов и республиканцев – ред.) от законодательных усилий и усилий по изучению (деятельности администрации)", — сказал глава комитета республиканец Эд Ройс.

В документе содержался запрос к президенту и госсекретарю передать в палату представителей "копии всех документов, записей, сообщений, расшифровок, конспектов, записок, справок и документов для предварительного ознакомления, которыми они располагают и которые относятся или имеют отношение к определенным эпизодам общения между президентом Дональдом Трампом и президентом Владимиром Путиным".

В тексте резолюции уточняется, что речь идет о российско-американском саммите в Хельсинки. Законодатели хотят получить документы о том, что обсуждалось, было предложено и решено в ходе встречи. На выполнение этого пожелания предполагалось отвести 14 дней с момента в случае принятия резолюции нижней палатой в полном составе.

Инициатива была представлена в виде так называемой простой резолюции, которая не имеет силы закона и не требует одобрения сената и президента США.

В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов США и РФ. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

Критики Трампа впоследствии обвинили его в излишней мягкости в ходе переговоров и требовали предоставить материалы со встречи с Путиным. Администрация США изначально выступила против этого предложения, которое, по ее мнению, нарушает прерогативы исполнительной власти.