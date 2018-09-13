Батальон Прилепина в ДНР перешел в подчинение МВД

ДОНЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Батальон Захара Прилепина, подчинявшийся непосредственно главе самопровозглашенной Донецкой народной республики, переходит в подчинение МВД ДНР, сообщил депутат Народного совета Владислав Бердичевский.

"Некоторые недоразумения будут улажены", — написал в своем Telegram-канале парламентарий.

Таким образом он прокомментировал ранее появившуюся в соцсетях информацию, что идет разоружение батальона, а его командир Сергей Фомченков задержан.

Некоторое время замкомандира батальона был российский писатель Захар Прилепин, поэтому это подразделение ополчения так и называлось – батальон Прилепина.

Убийство главы ДНР

Захарченко погиб 31 августа после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Ему было 42 года.

По информации властей республики, при теракте пострадали одиннадцать человек.

Задержаны несколько подозреваемых, которые подтвердили, что это была диверсия со стороны Киева. При этом в СБУ отвергли обвинения в причастности к преступлению.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. В МИД заявили, что практически нет сомнений, что за случившимся стоит Киев.