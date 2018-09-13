МИД Британии посчитал интервью Петрова и Боширова лживым

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Британские власти прокомментировали интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых они считают подозреваемыми в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Так, в МИД Британии заявили, что считают это интервью лживым и продолжают настаивать, что Петров и Боширов являются офицерами ГРУ, несмотря на их заявления.

"Мы неоднократно просили Россию объяснить, что произошло в марте в Солсбери. Сегодня — как мы видели на протяжении всего времени — они отреагировали запутыванием вопроса и ложью", — заявил РИА Новости представитель ведомства.

В офисе премьер-министра Терезы Мэй подчеркнули, что доверяют полицейскому расследованию, продолжают считать россиян виновными и будут предпринимать все меры, чтобы они предстали перед судом.

В полиции Британии заявили, что пока у них никаких комментариев нет.

В Британию ездили, но как туристы

Ранее главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян взяла эксклюзивное интервью у Александра Петрова и Руслана Боширова, которых в Британии назвали главными подозреваемыми в отравлении Скрипалей.

Во время беседы они признали, что на опубликованных Скотланд-Ярдом фотографиях запечатлены именно они и подтвердили, что Петров и Боширов — их настоящие фамилии.

Собеседники указали, что работают в фитнес-индустрии и не имеют никакого отношения к спецслужбам.

По словам Петрова и Боширова, они были в Великобритании, в том числе и в Солсбери, в указанные Лондоном даты с туристическими целями, и на тот момент они никогда не слышали о Скрипалях.

Также они сообщили, что напуганы сложившейся ситуацией и призвали Лондон найти настоящих виновников преступления.

Лондон лгал о псевдонимах

В российском МИД реакцию британских властей назвали необоснованной.

"Что конкретно в этом заявлении было ложью? На сегодняшний день после публикации этого заявления ложью оказалось заявление британской стороны относительно того, что таких людей не существует", — сказала на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она заявила, что считает "совершенно недопустимым" делать заявления о лживости героев интервью через 30-40 минут после их признаний.

Также дипломат указала на заявления Лондона о том, что Петров и Боширов путешествовали под вымышленными именами.

"Выяснилось, что британская сторона врала о том, что таких людей нет, что имена их вымышленные. И люди есть, как сегодня мы все увидели, и имена не вымышленные, и они рассказали про то, что с ними было", — сказала Захарова.

Племянница Сергея Скрипаля — Виктория Скрипаль — заявила, что верит заявлениям Александра Петрова и Руслана Боширова и считает их непричастными к отравлению своего дяди. При этом она указала, что на видео "Петров не очень похож на свою фотографию, скажем так, а Боширов похож".

Дело Скрипалей

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

В среду, 12 сентября, Владимир Путин заявил, что российские власти нашли Александра Петрова и Руслана Боширова. Президент призвал обоих мужчин связаться со СМИ и "все рассказать".